Смарт-автомобиль способен «обмануть» систему управления дорожным движением

Ученые Мичиганского университета продемонстрировали, как всего лишь один смарт-автомобиль способен обхитрить используемые в США «умные» системы управления дорожным движением. По словам исследователей, автомобиль может заставить систему «думать», будто на перекрестке образовался затор, и изменить алгоритм управления движением. Таким образом, злоумышленники способны косвенно замедлить скорость дорожного движения и даже заблокировать перекрестки.

В своих исследованиях ученые использовали технологию «подключенного автомобиля» (CV), набирающую популярность у автопроизводителей по всему миру. Понятие CV включает множество протоколов, однако в большинстве выпущенных в последние годы машин используются протоколы V2V, обеспечивающий взаимодействие автомобилей между собой, и V2I, ответственный за взаимодействие автомобиля с транспортной инфраструктурой.

Исследователи обнаружили уязвимости в реализации V2I под названием I-SIG — системы, используемой в Нью-Йорке , Тампе, Пало-Альто и других городах США. По их словам, в I-SIG отсутствует защита от спуфинга. Транспортное средство может отправлять системам управления движением на перекрестках повторяющиеся сообщения, выдавая себя за последнее прибывшее туда транспортное средствой.

На самом деле, трудно сказать, каким образом злоумышленники могут использовать обнаруженные исследователями уязвимости. Для того чтобы причинить ощутимый ущерб экономике и бизнесу, используя искусственно вызванные заторы на дорогах, им придется в течение продолжительного периода времени разъезжать по городу на тысячах «умных» автомобилей. Гораздо выгоднее для них было бы создать вирус, автоматически распространяющийся от машины к машине. В таком случае множество зараженных автомобилей ездили бы по всей стране, вызывая сбои в работе автоматических систем управления дорожным движением.

Как бы то ни было, исследование ученых Мичиганского университета демонстрирует недостатки в безопасности систем управления дорожным движением, приобретающих все большую популярность в городах США.