В РФ создадут рекордно быстрые электродвигатели

Ученые из России выяснили, как создать рекордно быстрые электродвигатели

"Существующие технологии позволяют достигнуть частоты вращения один миллион оборотов в минуту, большего достичь на данный момент не удается. Однако есть направления, которые требуют частоты в полтора миллиона и больше, в частности это создание миниатюрных станков для микроэлектроники. Чем выше частота вращения вала миниатюрного станка, тем проще создавать отверстия очень маленького диаметра", — рассказывает Флюр Исмагилов из Уфимского государственного авиационного технического университета. Физики из Уфы разработали теорию и компьютерные алгоритмы, позволяющие спроектировать электродвигатели, способные совершать более миллиона оборотов в минуту, говорится в статье, опубликованной в журнале IEEE Transactions on Energy Conversion.

Подобные станки, как отмечает ученые, необходимы для разработки не только микроэлектроники, но и новейших типов авиационных композитных материалов, необходимых для создания миниатюрных, но быстрых беспилотных летательных аппаратов, медицинских приборов и других устройств, сочетающих в себе небольшие размеры и высокую точность работы.

Российские физики, как передает пресс-служба Российского научного фонда, сделали первый шаг к созданию подобных сверхбыстрых электродвигателей, разработав программный пакет, позволяющий просчитывать все свойства подобных устройств и подбирать все необходимые материалы для их сборки.

Работу этого алгоритма ученые проверили, сконструировав виртуальную версию двигателя, способного работать на частоте в 1,2 миллиона оборотов в минуту. Как показали их расчеты, для его сборки необходимы особые магниты из сплава самария и кобальта, способные работать при сверхвысоких температурах, а также подшипники на магнитной или газовой подушке и особая система охлаждения, отводящая излишки тепла при помощи металлов и воды.

Для проверки работоспособности этой модели ученые протестировали алгоритм на примере уже существующего экспериментального мотора, созданного Исмагиловым и его коллегами, который может вращаться с частотой в 500 000 оборотов в минуту.

Как показали эти тесты, алгоритмы справились со своей задачей — теоретические и экспериментальные данные разошлись всего на 7%. В дальнейшем ученые планируют проводить аналогичные эксперименты, увеличивая частоту вращения двигателя вплоть до 1 200 000 оборотов в минуту.