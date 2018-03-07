Уникальный «Потерянный город» в Атлантике может уничтожить добыча ископаемых

Ученые обеспокоены, что разработка подводного шлейфа в Атлантическом океане может навсегда лишить возможности открыть тайну зарождения жизни на Земле.

Глубоководная морская добыча может уничтожить подводный «Потерянный город», заявляют ученые. Эксперты предупреждают, что добывающие компании могут уничтожить драгоценные виды и геологические структуры в поисках минералов на морском дне, сообщает Sky News

По одной из версий, жизнь на Земле зародилась именно в глубоководной среде, такой, как до сих пор сохранилась в «Потерянном городе».

Этот участок, расположенный в Атлантическом океане, был случайно обнаружен учеными в почти четырех тысячах километров к востоку от Флориды на глубине 900 метров в 2000 году. Именно здесь в пористой основе вулканических пород постоянно производятся гидрокарбоны.

Синтез химических соединений происходит благодаря уникальным химико-биологическим и температурным условиям, которые, по мнению ученых, существовали в период зарождения жизни на Земле.

Но сейчас «Потерянный город» отдали Польше для разработки и планирования добычи полезных ископаемых.

«Это место может быть уничтожено до того, как ученые выяснят происхождение уникальных белых возвышенностей и этих очень странных жидкостей, которые выходят из дна океана», — заявила ученый Швейцарского федерального технологического института Гретхен Фрюх-Грин.

Майкл Лодж — генсекретарь Международного органа по морскому дну (ISA), который выдает разрешения на разведку морских сокровищ, — подтвердил, что часть «Потерянного города» была передана Польше для геологоразведки.

При этом он отметил, что ISA может ввести правила, запрещающие горнякам использовать районы, представляющие научный или экологический интерес, однако пока эти правила находятся в процессе написания.