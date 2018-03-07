Google уличили в разработке ИИ для армии США

Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США

Google заключил партнерство с Министерством обороны США для разработки алгоритма, анализирующего данные с беспилотников. Об этом стало известно из корпоративной рассылки компании работникам, выяснило издание Gizmodo.

Причиной обращения американского военного ведомства к сторонним организациям стало то, что Пентагон не справляется с массивом данных, приходящим от дронов — аналитики ведомства физически не успевают отсматривать материал. Отмечается, что Минобороны потратило значительные ресурсы на передовые технологии для сбора информации, но отстало в создании инструментов для ее анализа.

Речь идет о технологии под названием Maven. Она предназначена для автоматического распознания транспортных средств и других объектов в кадре по 38 параметрам. Помимо этого, Maven позволяет отслеживать людей по мере их передвижения.