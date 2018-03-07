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Google уличили в разработке ИИ для армии США
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Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: Reuters
Google заключил партнерство с Министерством обороны США для разработки алгоритма, анализирующего данные с беспилотников. Об этом стало известно из корпоративной рассылки компании работникам, выяснило издание Gizmodo.
Причиной обращения американского военного ведомства к сторонним организациям стало то, что Пентагон не справляется с массивом данных, приходящим от дронов — аналитики ведомства физически не успевают отсматривать материал. Отмечается, что Минобороны потратило значительные ресурсы на передовые технологии для сбора информации, но отстало в создании инструментов для ее анализа.
Речь идет о технологии под названием Maven. Она предназначена для автоматического распознания транспортных средств и других объектов в кадре по 38 параметрам. Помимо этого, Maven позволяет отслеживать людей по мере их передвижения.
В конце февраля стало известно, что подразделение Google под названием DeepMind разрабатывает искусственный интеллект, предсказывающий изменения в состоянии пациента, которые могут привести к смерти. Для своих целей разработчики скооперировались с Министерством по делам ветеранов США. Эксперты «скормили» нейросети историю болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Предполагается, что после анализа этих записей система научится как можно раньше обнаруживать некоторые болезни, такие как острая почечная недостаточность или пневмония.
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