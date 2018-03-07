Ученые смогли превратить жидкий металл в пасту для 3D-печати

Технология 3D-печати всё больше покоряет мир и учёные разрабатывают новые методы, которые помогут облегчить жизнь человека. Так и американские учёные вновь внесли свой вклад в развитие этой революционной технологии, благодаря созданию технологии, которая позволяет превратить жидкий металл в «расходное средство» для печати на 3D-принтерах. Некоторые учёные склонны считать, что для добавлениях новых свой подобным принтерам, необходимо менять саму конструкцию устройства, однако, учёные из Америки решили не искать лёгких путей и смогли модифицировать сам процесс превращения металла в пасту для 3d-принтеров. Благодаря их исследованиям, можно будет производить электронные схемы и компоненты, которые будут способны проводить электрический ток и это изобретение откроет ряд преимуществ для компаний и обычных людей. Любите интересные новости? Тогда заходите к нам почаще!