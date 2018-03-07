В атмосфере экзопланеты в 700 световых годах от Земли обнаружены следы воды

НЬЮ-ЙОРК , 7 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко /. Гигантская экзопланета WASP-39b, обращающаяся вокруг звезды, находящейся на расстоянии 700 световых лет от Солнечной системы, имеет в своей атмосфере следы воды. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Space.com со ссылкой на мнение сотрудников NASA

Открытая в 2011 году экзопланета имеет размеры, сравнимые с Сатурном, и находится от звезды на расстоянии в 20 раз меньшем, чем Земля от Солнца. Она обращена к светилу только одним полушарием и температура на поверхности там, по оценкам астрономов, достигает 777 градусов Цельсия. Конвекционные потоки переносят тепло на неосвещенное полушарие и именно там, по данным наблюдений с орбитальных телескопов Hubble и Spitzer, в атмосфере обнаружены следы воды, причем ее оказалось примерно в три раза больше, чем в атмосфере Сатурна. Это дает основания считать, что планета первоначально сформировалась на значительном удалении от звезды, а затем ее орбита изменилась.

"Нам приходится заглядывать в дальний космос для того, чтобы лучше понять процессы в нашей Солнечной системе, — отметила руководитель группы исследователей Ханна Уэйкфорд, работающая в Институте исследований с использованием космических телескопов в Балтиморе (штат Мэриленд). — Изучение экзопланет свидетельствует о том, что процесс их формирования гораздо более сложен, чем считалось ранее".

По мнению другого участника исследовательской группы — астрофизика Дэвида Синга, «результаты наблюдений экзопланеты WASP-39b указывают на то, что планеты за пределами Солнечной системы могут иметь совершенно иной состав».

Более подробные данные об этой экзопланете, как отметил Space.com, можно будет получить после 2019 года, когда на орбите начнет работу телескоп James Webb, способный определять наличие углекислого газа и кислорода в атмосфере. Получив эти данные, астрономы смогут более точно оценить процесс формирования WASP-39b.