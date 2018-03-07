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Беспилотные авто смогут «заглядывать» за угол с помощью лазера
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Беспилотные авто смогут «заглядывать» за угол с помощью лазера 

Мир24 7 марта 2018
Американские инженеры разработала лазерную технологию, позволяющую заметить объекты, находящиеся в «слепой зоне». По словам специалистов, она может применяться в развитии беспилотных автомобилей, которые смогут предсказывать и избегать возможные аварии. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Nature.
Как сообщается, новый подход основан на уже известных технологиях, в первую очередь, Lidar — получение данных об удаленных предметах с помощью обработки сигнала отраженного света.
Искусственный интеллект
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Ученые из Стэндфордского университета усовершенствовали эту идею. Они применили установку, в которой лазерный и фотонный детекторы располагались перед стеной рядом с объектом и были отделены от него перегородкой. Лазерные импульсы «стреляли» по стене под углом, отскакивая на скрытый объект. Меньшее количество света отражалось от скрытого объекта обратно к стене. Там мощный детектор фотонов вычислял степень отражения. Ученые искали второй, третий и четвертый отскоки. Именно они кодируют объекты, скрытые от взгляда. После этого программа отделяла частицы, которые отразились от объекта, от остальных, и алгоритм восстанавливал форму скрытого объекта.
Система может отправить обратно изображение менее чем за секунду. Несмотря на то, что оно не такое четкое, как фотография, его достаточно, чтобы в дороге избегать препятствий. Лазер, по словам ученых, лучше всего считывает форму объектов, которые хорошо отражают свет, к примеру, дорожных знаков.
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