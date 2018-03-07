Что происходит внутри обычной батарейки 

Группа исследователей из Южной Кореи, США и Швеции продемонстрировала происходящие внутри батарейки процессы, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Во время эксперимента ученые «заглянули» внутрь аккумуляторной батареи и изучили химические процессы, которые происходят там. Для этого они использовали рентгеновский томограф. В ходе опытов были применены очень тонкие пучки излучения.
Теперь исследователи смогут составить точную модель процессов внутри батарейки. В частности, можно отследить, как десятки наночастиц высвобождаются по мере того, как она заряжается. По их мнению, изучение этих процессов поможет найти способы многократной перезарядки аккумуляторов.
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