Создан киберслизняк с искусственным интеллектом

Американские ученые из Иллинойского университета и Института эволюционной биологии создали виртуального слизняка по подобию настоящего живого существа — Pleurobranchaea californica.

Свою разработку исследователи назвали cyberslug — «киберслизень». Целью проекта было детальное изучение человеческого мозга на примере морской слизи.

Мы думаем, что морская слизь — хорошая модель древней системы, которая все еще присутствует в наших мозгах, она поддерживает все более высокие познавательные качества. Теперь у нас есть модель, которая, вероятно, очень похожа на примитивный мозг предков. Следующий шаг — добавить больше схем, чтобы изучить повышенную социальность и познание, объяснили изобретатели.

Виртуальный слизень похож на настоящего — у него есть зачатки самосознания, он способен связать свою мотивацию с воспоминаниями и осознанно реагировать на различные ситуации. Также, как и любое живое существо, киберслизень чувствует голод и отличает вкусную пищу от невкусной.

«Слизень полагается на мотивацию и воспоминания о восприятии внешнего мира, реагирует на информацию на основании того, что она заставляет его чувствовать», — говорит о разработке профессор молекулярной и интегративной физиологии Иллинойсского университета Рано Джиллетт.

Для создания слизняка исследователи проанализировали все научные работы, посвященные изучению движения слизняков. Оказывается, у слизняков Pleurobranchaea californica при столкновении с новым для них объектом, есть три варианта поведения: его можно съесть, остерегаться, либо составить пару, если это тот же вид.

Интересное поведение наблюдается, если лишить или наоборот дать слишком много пищи. При долгой симуляции, голодный киберслизень может напасть на более сильное существо, а сытый — избегать даже вкусной пищи.

Пока неизвестно, выйдет ли из этого исследования что-то стоящее, но ученые во всю работают над своим изобретением. Если хочется посмотреть, как ведет себя слизняк с искусственным интеллектом, можно запустить симуляцию на сайте ученых.