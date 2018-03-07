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Ученые научили искусственный интеллект копировать голос человека
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Ученые научили искусственный интеллект копировать голос человека 

Свободная пресса 7 марта 2018
Фото: Хайтек
Китайские ученые из компании Baidu научили искусственный интеллект воспроизводить человеческий голос.
По словам специалистов, они смогли синтезировать человеческую речь со всеми ее особенностями. Данная разработка помогла решить сложнейшую генеративную проблему.
Ученые разработали целую роботизированную систему, особенностью которой является то, что она умеет воспроизводить речь человека и в точности копирует все оттенки голоса, пишет «ФАН».
Ранее канадско-американский инженер, предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект погубит человечество.
Новости науки: Искусственный интеллект будет следить за госзакупками
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