Австралийцы начнут печатать взрывчатку на 3D‐принтере 

В Австралии начали разрабатывать технологии, благодаря которым взрывчатые вещества можно будет напечатать на 3D‐принтере.
Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн отметил, что трехмерная печать должна упростить производство любых взрывчатых веществ, в частности, топливо для ракет. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Defense Aerospace.
Он добавил, что благодаря аддитивным технологиям можно будет изготавливать взрывчатые вещества с улучшенными свойствами.
Ученые из Сингапурского института технологии производства и Сингапурского центра 3D‐печати напечатали искусственную кожу на 3D‐принтере. Однако пока разработка ученых далека от идеала, так как на искусственной коже нет пигментации, потовых желез и волосяных фолликул.