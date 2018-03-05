Австралийцы начнут печатать взрывчатку на 3D‐принтере

Австралии начали разрабатывать технологии, благодаря которым взрывчатые вещества можно будет напечатать на 3D‐принтере.

Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн отметил, что трехмерная печать должна упростить производство любых взрывчатых веществ, в частности, топливо для ракет. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Defense Aerospace.

Он добавил, что благодаря аддитивным технологиям можно будет изготавливать взрывчатые вещества с улучшенными свойствами.

Ученые из Сингапурского института технологии производства и Сингапурского центра 3D‐печати напечатали искусственную кожу на 3D‐принтере. Однако пока разработка ученых далека от идеала, так как на искусственной коже нет пигментации, потовых желез и волосяных фолликул.