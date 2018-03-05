Ещё
Австралийцы начнут печатать взрывчатку на 3D‐принтере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Австралийцы начнут печатать взрывчатку на 3D‐принтере 

360tv.ru 5 марта 2018
В Австралии начали разрабатывать технологии, благодаря которым взрывчатые вещества можно будет напечатать на 3D‐принтере.
Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн отметил, что трехмерная печать должна упростить производство любых взрывчатых веществ, в частности, топливо для ракет. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Defense Aerospace.
Он добавил, что благодаря аддитивным технологиям можно будет изготавливать взрывчатые вещества с улучшенными свойствами.
Ученые из Сингапурского института технологии производства и Сингапурского центра 3D‐печати напечатали искусственную кожу на 3D‐принтере. Однако пока разработка ученых далека от идеала, так как на искусственной коже нет пигментации, потовых желез и волосяных фолликул.
360tv.ru: последние новости
Американцы обнаружили в бутилированной воде примеси пластика. Российские ученые с ними не согласны Астронавт вернулся из космоса не похожим на своего брата‐близнеца. Как такое возможно? Ученые МГУ создали новый тип дисплеев
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России267
Поклонская «подложила свинью» Собчак260
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1273
Трамп разводится10
ЕГЭ могут отменить105
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение