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Второй спутник «Благовест» доставили на Байконур
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Второй спутник «Благовест» доставили на космодром Байконур 

РИА Новости 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Второй телекоммуникационный спутник "Благовест" для нужд Минобороны РФ доставлен на космодром Байконур, сообщает в пятницу предприятие-производитель "ИСС имени Решетнёва".
Ранее глава ИСС Решетнева Николай Тестоедов сообщал РИА Новости, что второй "Благовест" отправится на орбиту в апреле 2018 года.
Космический аппарат "Благовест" №12 в сопровождении специалистов "ИСС" доставлен на "Байконур" для подготовки к запуску на орбиту. Необходимые подготовительные работы со спутником на техническом комплексе космодрома начнутся в ближайшее время", — говорится на сайте предприятия.
"Благовест" №12 относится к космическим аппаратам тяжёлого класса. Он изготовлен на базе крупногабаритной платформы "Экспресс-2000" разработки Решетнёвской фирмы. Полезная нагрузка спутника также разработана "ИСС". Космический аппарат предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видеоконференцсвязи.
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