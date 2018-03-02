Война в космосе: Россия приняла вызов

Готовое к бою гиперзвуковое оружие, лазерные пушки и крылатая ракета с ядерной силовой установкой — об этих фантастических вооружениях России весь мир накануне узнал лично от президента нашей страны Владимира Путина

По форме и по содержанию этот список угроз, подкрепленный мультимедийной презентацией, невольно переносит всех нас в обстановку времен «Стратегической оборонной инициативы» Рональда Рейгана . Впрочем, как и в том случае, «дым» громкой и помпезной презентации не мог бы существовать сам по себе без тлеющего под грифами «секретно» огня настоящей работы по совершенствованию системы стратегического сдерживания.

Крылатая ракета с ядерным двигателем, как и гиперзвуковая баллистическая ракета или подводные стратегические средства не смогли бы так красиво обходить районы ПРО США без одного важного условия — поправки для автономных навигационных систем. Ни одна из существующих в мире инерциальных систем навигации на таком расстояние не может сохранить приемлемую точность. Им требуются поправки от глобальных навигационных систем, которые могут быть только космического базирования.

Без обеспечения боевой устойчивости этих систем — все перечисленные вооружения во многом теряют смысл. Таким образом, накануне президент нашей страны косвенно ответил США, которые в последний год активно продвигают мысль о том, что Россия и Китай готовятся к нивелированию преимуществ американского государства в космосе. Это и есть один из главных асимметричных ответов на развертывание американских стратегических вооружений и усиление группировки НАТО в Европе.

О том, что космическое пространство становится становится ареной стратегического противостояния великих держав военно-политическое руководство США активно говорит уже более года. Последним таким заявлением стал очередной доклад американского разведсообщества US World Wide Threat Assessment («Оценка глобальных угроз США»). Это открытая часть доклада разведслужб США, который ежегодно готовится для слушаний в профильном комитете Сената. В этом году в качестве одной из важнейших угроз для безопасности США в докладе названа милитаризация космоса. По мнению авторов документа, Россия и Китай, прикрываясь риторикой о необходимости недопущения выведения вооружений в космос, активно развивают средства для уничтожения американских спутников. В США считают, что Россия и Китай начнут разворачивать противоспутниковые вооружения уже в ближайшие несколько лет. Зачем России с Китаем американские спутники?

С точки зрения разведки США, противоспутниковое вооружение России и Китаю требуется для «сокращения военной эффективности США и союзников». Для этого, по оценке авторов доклада, упомянутые страны «рассматривают в случае конфликта с США возможность уничтожения спутников, как меру, необходимую для компенсации преимуществ США от применения военных и коммерческих космических систем».

Стоит обратить внимание на важную оговорку — «в случае конфликта с США». Учитывая, что прямое нападение КНР или России на США представляется маловероятным, речь идет о сохранении США преимуществ в высокоточном вооружении, автоматизированных и беспилотных системах, а также средствах связи при конфликте в одной из зон планеты, где интересы США пересекаются с интересами КНР или России. Самые очевидные варианты — Крым, Восточная Балтика, район Японского моря.

В упомянутых районах КНР и Россия создают, то, что в американской военной науке принято называть зонами ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access and area denial — A2/AD). Путем концентрации различных систем вооружений — ПВО, противокорабельных систем, средств РЭБ и т. д. создается зона, в которой противник не сможет развернуть значительные силы без причинения им неприемлемого ущерба.

Сам термин A2/AD в докладе разведсообщества США не упоминается, но есть косвенная отсылка к тому, что речь идет именно об этом: «военные реформы в обеих странах в последние годы направлены на возможность интеграции атак на космические системы и службы с обычными военными операциями».

О каком вооружении идет речь? «Россия и Китай ведут работу над системами противоспутникового вооружения как разрушающего, так и неразрушающего действия», — говорится в докладе разведсообщества США. — «НОАК Китая сформировала воинские части и начала оперативную подготовку с использованием возможностей противостояния в космосе, таких как применение наземных противоспутниковых ракет. Россия, вероятно, развивает аналогичные средства». Важнейшей задачей в рамках A2/AD является борьба с высокоточным дальнобойным вооружением и нарушение координации действия разлиных родов войск и отдельных подразделений. Эта задача может достигаться путем глушения сигналов GPS, систем спутниковой связи, спутниковой разведки и т. д., а также уничтожением развернутых во всех средах передовых пунктов связи и управления. По мере развития спутниковых систем простое глушение их сигналов становится все более сложной задачей, которая может быть решена наземными средствами лишь в ограниченной зоне, кроме того, сами средства подавления сигналов являются приоритетными целями для противника. Выведение из строя спутниковой группировки является радикальным решением данной проблемы, которая, в то же время не предполагает перевод конфликта на «ядерный уровень».

При этом отмечается, что «российские и китайские противоспутниковые вооружения разрушающего действия, вероятно, достигнут первоначальной боевой готовности в ближайшие несколько лет».

Китай имеет опыт и средства для поражения космических аппаратов: 11 января 2007 года военные КНР сбили свой метеоспутник FY-1C серии Fengyun, находящийся на полярной орбите высотой 865 км. США вслед за КНР проделали то же самое со своим спутником USA-193 21 февраля 2008 года. Эти «эксперименты» существенно пополнили каталоги космического мусора, создав дополнительные проблемы для всех участников рынка космических услуг.

Россия выступила с осуждением этих испытаний и следует позиции о необходимости недопущения милитаризации космоса. В США эту позицию считают притворной: «Россия и Китай продолжают по публичным и дипломатическим каналам продвигать идею „нераспространение вооружений в космическом пространстве“. Но многие виды вооружений не попадают под это определение, позволяя им одновременно наращивать возможности по войне в космосе».

Здесь, по всей видимости, речь идет о вооружениях неразрушающего действия, проще говоря средствах выведения из строя бортовых приборов спутников без их разрушения. Это так называемое оружие направленной энергии, которое позволяет мощным направленным импульсом ослепить или повредить чувствительные оптические датчики на космической орбите. Также упоминаются спутники — инспекторы, в создании которых США в последние годы «обвиняют» Россию. Стоит заметить, что эта технология как минимум двойного назначения и в самих США ее развитием активно занимаются даже частные компании. Задача перед такими аппаратами стоит предельно коммерческая — продление срока активного существования крайне дорогостоящих геостационарных аппаратов. Такие спутники могли бы дозаправлять, ремонтировать и модернизировать геостационарные ретрансляторы, или буксировать их с орбиты вниз для последующего сжигания в атмосфере, чтобы освободить место для нового телекоммуникационного спутника.

Ничего личного — только деньги Не сложно догадаться, что такой аппарат в теории может не только чинить спутники, но и ломать их. Естественно по логике американцев все их технологии в этой сфере сугубо мирные и не представляют угрозы другим странам, а вот сам факт того, что в этой сфере работают Россия и Китай «вызывает озабоченность». В докладе этим аппаратам приписываются некие «сложные орбитальные действия», а также отмечается, что «по крайней мере некоторые из этих аппаратов прямо предназначены для борьбы со спутниками». Причины такой уверенности не раскрываются. Впрочем, учитывая, что российские СМИ писали о разработке таких аппаратов именно со ссылкой на источники в Минобороны , опасения США имеют под собой определенные основания.

В США в последние годы решают задачи модернизации сил стратегического назначения, обновление систем связи, РЭБ и т. д. Все это крайне дорогие мероприятия, особенно в американских реалиях. Жупел в виде грозящего союзникам США России и Китая необходимый рычаг, который военная промышленность вместе с лоббирующими их интересы ястребами из Сената и Правительства США используют для оправдания трат на оборону. Задача — разгон военных трат, которые несколько снизились по сравнению с рекордными 2011 и 2012 годами (при известно нобелевском лауреате Бараке Обаме ). Делается это не только из империалистических побуждений. Это мера, направленная на создание рабочих мест и стимулирование экономики и технологического развития, как его видят многие в современной политической элите США.

Из-за снижения расходов на оборону в последние годы с почти 21% до 16% федерального бюджета США больше всего пострадала именно космическая промышленность. По данным доклада CSIS, контракты Пентагона на создание космических систем сократились с почти $10 млрд в 2009 г. до чуть более $6 млрд в 2016 г. Особенно сильно сократились расходы на космические исследования и разработки — с $6 млрд до $3 млрд (https://csis-prod. s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication). Основные получатели этих денег, а именно — порядка 70 крупнейших оборонных корпораций не довольны таким развитием событий и активно наращивают лоббистские усилия.

Что касается ответа США на «милитаризацию космоса», то прямым бенефициаром усилий в этом направлении является корпорация Boeing , разрабатывающая орбитальный самолет X-37, назначение которого не разглашается, а также проект XS-1 — систему оперативного выведения космических аппаратов, которая должна быстро пополнять группировки уничтожаемых на орбите спутниковых систем.

Денег похоже под это направление работ планируется выделить так много, что вскоре может появиться и второй крупный бенефициар, которым, вероятнее всего (исходя из тенденции последних лет делить заказы между традиционными промышленными гигантами и новыми частными космическими компаниями типа SpaceX ), станет одна из крупных (или не очень) частных космических компаний. На прошлой неделе стало известно о конкурсе Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA ) на создание системы оперативного запуска космических аппаратов. Победитель должен предложить проект системы, которая позволит готовить и осуществлять запуск спутников в кратчайшие сроки из различных точек, в идеале — с обычных аэродромов. Отмечается, что такие средства потребуются в случае военного конфликта, в ходе которого противник может вывести из строя спутники важнейших систем связи и навигации, используемые армией США.

Есть возможность получить военные госконтракты у британской Effective Space или американской Space Logistics LLC (дочка Orbital ATK), которые создают те самые спутники-инспекторы, наличие которых у России вызывает недовольство властей США. Один из таких коммерческих аппаратов планируется запустить уже в 2018 году.

Милитаризация космоса произошла уже довольно давно — как только в нем появились космические аппараты, выполняющие задачи в интересах военных. По мере развития коммерческой космической инфраструктуры, такой как группировки спутников, раздающих интернет, борьба в космосе будет только обостряться. Вопрос стоит в сдерживании эскалации гонки противоспутниковых вооружений и его дипломатам из США, Китая и России, вряд ли удастся решить в отрыве от комплексе других вопросов стратегической безопасности.

Заявления Владимира Путина, как и его оппонентов на Западе — это ставки в бесконечной глобальной покерной партии, в которой все игроки знают, что противник блефует, но не могут позволить себе прекратить делать ставки. Момент, когда откроются карты, может стать последним для человечества.