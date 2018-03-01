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На МКС появится летающий искусственный интеллект
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На МКС появится летающий искусственный интеллект 

TechCult 1 марта 2018
Фото: TechCult.ru
Airbus совместно с IBM приступили к разработке искусственного интеллекта на базе технологии IBM — Watson для экипажа МКС. Проект получил название CIMON (Crew Interactive Mobile Companion). По словам главы службы безопасности Airbus Манфреда Яумана, CIMON станет первым ИИ, специально разработанным для МКС. CIMON будет «упакован» в шар из пластика и металла весом 5 кг, созданный с использованием 3D-печати — своеобразный летающий в невесомости мозг.
Испытать CIMON доверено немецкому астронавту ЕКА Александру Герсту в составе экипажа МКС с июня по октябрь 2018 года. На борту станции CIMON будет ассистировать при проведении экспериментов с кристаллами, работать с кубиком Рубика и проводить сложные медицинские опыты в качестве летающей камеры.
Во время своего первого пребывания на станции (предполагается, что CIMON будет доставлен на борт МКС в начале следующего месяца) его тестирование ограничится оптимизацией так называемых алгоритмов GNC (ориентирование, навигация, управление). Однако разработчики надеются, что со временем его функции усложнятся с «прицелом» на будущие длительные космические путешествия.
Не смотря на определенные недостатки, технология Watson может стать хорошим подспорьем при создании полезного космического помощника для будущих космонавтов.
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