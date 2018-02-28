Роботы-дояры активизировались в Подмосковье

Более пяти ферм в Московской области применяют роботов-дояров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, аппараты качественно улучшают чистоту производимого молока, снижают количество ручного труда при взаимодействии с животным и создают комфортные условия для существования коров на ферме.

Разин добавил, что объемы поддержки молочного производства в Подмосковье снижать не планируют. А программа по реконструкции и модернизации советских ферм стимулирует приход технологий в устаревшие коровники.

В рамках фестиваля «Московская Масленица» москвичи и гости столицы могли увидеть кулинарное шоу робота-блинопека, которое проходило на ВДНХ 17 и 18 февраля. Для выпекания блинов робот использовал манипуляторы и блинницу. На сковородку машина наливала тесто ковшиком, затем переворачивала его по мере готовности. Испеченные блины робот клал на тарелку.