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Роботы-дояры активизировались в Подмосковье
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Роботы-дояры активизировались в Подмосковье 

Мослента 28 февраля 2018
Фото: ТАСС
Более пяти ферм в Московской области применяют роботов-дояров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.
По его словам, аппараты качественно улучшают чистоту производимого молока, снижают количество ручного труда при взаимодействии с животным и создают комфортные условия для существования коров на ферме.
Разин добавил, что объемы поддержки молочного производства в Подмосковье снижать не планируют. А программа по реконструкции и модернизации советских ферм стимулирует приход технологий в устаревшие коровники.
В рамках фестиваля «Московская Масленица» москвичи и гости столицы могли увидеть кулинарное шоу робота-блинопека, которое проходило на ВДНХ 17 и 18 февраля. Для выпекания блинов робот использовал манипуляторы и блинницу. На сковородку машина наливала тесто ковшиком, затем переворачивала его по мере готовности. Испеченные блины робот клал на тарелку.
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