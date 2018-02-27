Ещё
Самый большой в мире самолет разогнали до 74 км/ч
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самый большой в мире самолет разогнали до 74 км/ч 

Деловая газета «Взгляд» 27 февраля 2018
Самый большой в мире самолет, у которого размах крыльев длиннее футбольного поля, двухфюзеляжный Stratolaunch Model 351 на испытаниях разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости в 74 км/ч.
На последних испытаниях самолет проехал по ВПП со скоростью 74 км/ч. При этом были задействованы все шесть двигателей, сообщает Daily Mail.
Тест проводился в калифорнийском аэропорту Mojave Air and Space Port. Компания Stratolaunch Systems Corp проверила системы рулевого управления, торможения и телеметрии.
В декабре в ходе аналогичного испытания самолета была развита скорость в 45 км/ч.
Как ожидается, впервые Stratolaunch поднимется в воздух в 2019 году. На борту будет экипаж из трех человек — пилот, второй пилот и бортинженер. Все они будут располагаться в правом фюзеляже.
Шестимоторный самолет имеет размах крыла в 117 метров, что больше длины футбольного поля. Stratolaunch предназначен для запуска небольших ракет из стратосферы на низкую околоземную орбиту.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин раскрыл планы России по освоению космоса Опубликовано видео встречи американских истребителей с НЛО Скончался Стивен Хокинг
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля207
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня30
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе33
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию536
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение