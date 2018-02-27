Самый большой в мире самолет разогнали до 74 км/ч

Самый большой в мире самолет, у которого размах крыльев длиннее футбольного поля, двухфюзеляжный Stratolaunch Model 351 на испытаниях разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости в 74 км/ч.

На последних испытаниях самолет проехал по ВПП со скоростью 74 км/ч. При этом были задействованы все шесть двигателей, сообщает Daily Mail.

Тест проводился в калифорнийском аэропорту Mojave Air and Space Port. Компания Stratolaunch Systems Corp проверила системы рулевого управления, торможения и телеметрии.

В декабре в ходе аналогичного испытания самолета была развита скорость в 45 км/ч.

Как ожидается, впервые Stratolaunch поднимется в воздух в 2019 году. На борту будет экипаж из трех человек — пилот, второй пилот и бортинженер. Все они будут располагаться в правом фюзеляже.

Шестимоторный самолет имеет размах крыла в 117 метров, что больше длины футбольного поля. Stratolaunch предназначен для запуска небольших ракет из стратосферы на низкую околоземную орбиту.