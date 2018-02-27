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Ученые узнали, кому принадлежат древнейшие найденные в Великобритании останки человека
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Ученые узнали, кому принадлежат древнейшие найденные в Великобритании останки человека 

Интересант 27 февраля 2018
Специалисты из Университетского колледжа Лондона завершили исследование древнейших найденных на территории современной Великобритании человеческих останков — так называемого Человека из Чеддара.
Как сообщает The Independent, согласно данным полного анализа ДНК, ученые пришли к выводу, что обладатель исследованных останков имел очень темный цвет кожи. Кроме того, у него были голубые глаза и кудрявые волосы.
«Больше всего нас поразило невероятное сочетание абсолютно разных черт внешности. Этот человек сильно отличается от того, как люди выглядят сегодня», — приводит издание слова одного из ученых, построивших виртуальную модель древнего жителя Великобритании.
Человек из Чеддара представляет собой уникальный полностью сохранившийся скелет. Находка была сделана в 1903 году в ущелье Чеддар в графстве Сомерсет. По оценкам специалистов, возраст останков — от 9 тысяч до 15 тысяч лет.
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