Ученые узнали, кому принадлежат древнейшие найденные в Великобритании останки человека

Специалисты из Университетского колледжа Лондона завершили исследование древнейших найденных на территории современной Великобритании человеческих останков — так называемого Человека из Чеддара.

Как сообщает The Independent, согласно данным полного анализа ДНК, ученые пришли к выводу, что обладатель исследованных останков имел очень темный цвет кожи. Кроме того, у него были голубые глаза и кудрявые волосы.

«Больше всего нас поразило невероятное сочетание абсолютно разных черт внешности. Этот человек сильно отличается от того, как люди выглядят сегодня», — приводит издание слова одного из ученых, построивших виртуальную модель древнего жителя Великобритании.