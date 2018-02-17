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Абрамович вложился в Telegram
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СМИ: Роман Абрамович вложил $300 млн в Telegram 

ФБА «Экономика сегодня» 6 часов назад
Фото: Reuters
Павел Дуров отчитался о привлечении $850 млн от 81 инвестора, среди которых Роман Абрамович, сообщили СМИ.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении инвестиций на общую сумму $850 млн Об этом со ссылкой на источники пишет газета "Ведомости". Деньги будут направлены не только на развитие мессенджера Telegram, но и новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой.
Сообщается, что Telegram получит средства от 81 инвестора, одним из которых якобы стал российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом СМИ сообщили два источника, знакомых с менеджерами предпринимателя. Еще один собеседник издания рассказал, что предприниматель мог вложить в мессенджер $300 млн По другим сведениям, Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.
Как стало известно ранее, президенту РФ Владимиру Путину докладывают в Кремле о наиболее важных сообщениях, публикуемых на Telegram-каналах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по словам которого, в соответствующий дайджест для Путина попадают только те сообщения, которые более-менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства.
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