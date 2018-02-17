Абрамович вложился в Telegram

СМИ: Роман Абрамович вложил $300 млн в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о привлечении инвестиций на общую сумму $850 млн Об этом со ссылкой на источники пишет газета "Ведомости" . Деньги будут направлены не только на развитие мессенджера Telegram, но и новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой.

Сообщается, что Telegram получит средства от 81 инвестора, одним из которых якобы стал российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом СМИ сообщили два источника, знакомых с менеджерами предпринимателя. Еще один собеседник издания рассказал, что предприниматель мог вложить в мессенджер $300 млн По другим сведениям, Абрамович был одним из первых россиян, получивших право инвестировать в компании Дуровых.