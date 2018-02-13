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Придумана технология для создания домов на льду в Арктике
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Российские ученые создали технологию, позволяющую строить дома на льду в Арктике 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: shvabe.com
Благодаря новой технологии строить дома также можно будет на снегу и на песке.
Исследователи российского холдинга «Швабе» разработали технологию, позволяющую строить достаточно крупные здания на неустойчивых основаниях, в том числе на льду, сказано на сайте компании.
Отмечается, что эта технология ориентирована на применение, прежде всего, в Арктическом регионе. Механизм, который лежит в основе технологии, позволяет выравнивать и менять положение здания в зависимости от изменений поверхности. Этот механизм закрепляется перед строительством здания или сооружения к сваям, и может двигать постройку вертикально или горизонтально.
«Такой подход дает возможность избежать деформации конструкций и их дальнейшего разрушения при сдвигах ледяного или снежного покрова»,
— сказано в сообщении «Швабе».
По словам ученых, при помощи их технологии строить дома можно будет даже на снегу и на песке. При необходимости сваи можно перемещать даже продольно, отметили они.
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