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Реакция Маска на запуск Falcon Heavy попала на видео
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Появились кадры с первой реакцией Маска на запуск Falcon Heavy 

Газета.Ru 2 часа назад
В интернете появились видеокадры, на которых запечатлена первая реакция основателя компании Space X Илона Маска в момент успешного запуска его сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Кадры были сделаны съемочной группой канала National Geographic, которая провела с Маском весь день 6 февраля, когда ракета была запущена с 39 площадки космодрома на мысе Канаверал.
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На них видно, что в момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался, а затем вместе с другими коллегами выбежал из центра управления и стал восхищенно наблюдать за полетом.
"Мать твою, эта хреновина полетела… Смотрите на нее! Это нереально!", — сказал Маск в момент отрыва и в первые секунды после.
Ракета Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.
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