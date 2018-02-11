Реакция Маска на запуск Falcon Heavy попала на видео

Появились кадры с первой реакцией Маска на запуск Falcon Heavy

В интернете появились видеокадры, на которых запечатлена первая реакция основателя компании Space X Илона Маска в момент успешного запуска его сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Кадры были сделаны съемочной группой канала National Geographic , которая провела с Маском весь день 6 февраля, когда ракета была запущена с 39 площадки космодрома на мысе Канаверал.

"Мать твою, эта хреновина полетела… Смотрите на нее! Это нереально!", — сказал Маск в момент отрыва и в первые секунды после. На них видно, что в момент отрыва ракеты от стартового стола Маск от восхищения выругался, а затем вместе с другими коллегами выбежал из центра управления и стал восхищенно наблюдать за полетом.

Ракета Falcon Heavy стартовала 6 февраля и вывела в космос спорткар Маска Tesla, который спустя шесть часов был отправлен по отлетной траектории в направлении Главного пояса астероидов и орбиты Марса.