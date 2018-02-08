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Полицейские научились вычислять преступников в толпе
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Полицейские научились вычислять преступников в толпе 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Фото: Liau Chung Ren / ZumaPress / Globallookpress.com
Китайская полиция начала использовать очки со встроенной технологией распознавания лиц. Как сообщает South China Morning Post, всего за несколько дней гаджет отлично показал себя в деле.
За рабочий день очки позволили выявить в людных местах семь лиц, скрывающихся от правосудия. Им вменяют противоправные действия в отношении других граждан Китая (в том числе торговлю людьми). Также гаджет смог зафиксировать 26 случаев случаев мошенничества, произошедших в поле зрения полицейских, носивших очки.
Устройство было разработано специально для полицейских. После сканирования лиц данные об изображении поступают на подключенный к гаджету планшет, где находится база данных подозреваемых. При совпадении данных полицейские могут задержать потенциального преступника.
В основном устройство используется на железнодорожных станциях. Согласно статистическим данным, ежедневно каждой станцией пользуется от 70 до 120 тысяч человек. Также поступление гаджета в распоряжение полиции совпало с так называемым чуньюнем (chunyun) — периодом китайских новогодних праздников, когда загрузка транспортных узлов увеличивается в несколько десятков раз.
В российском сегменте интернета снимки гаджета стали одним из самых обсуждаемых постов на сайте Pikabu. Пользователи называли изобретение фантастическим и необходимым в российских реалиях, однако не обошлось без шуток. Некоторые комментаторы высказывали мнение, что подобная аппаратура нужна и им, так как они не умеют различать лица жителей азиатских стран.
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