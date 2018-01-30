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Китай ведет разработку гиперзвукового биплана
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Китай ведет разработку гиперзвукового биплана 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: eastpendulum.com
В Китае занялись разработкой гиперзвукового летательного аппарата. При этом ученые из Поднебесной отказались от классической схемы моноплана и намерены сделать аппарат с двумя несущими поверхностями.
Китайские ученые намерены создать гиперзвуковой биплан, отказавшись от широко применяемой в мире схемы монопланов при разработке гиперзвуковых летательных аппаратов.
Китайцам удалось создать макет с двумя несущими поверхностями и при этом не столкнуться с большим лобовым сопротивлением. При этом размах крыльев биплана получился относительно мал.
При выполнении гиперзвукового полета на нижнем крыле образуются ударные волны, которые передаются на верхнее крыло, обеспечивая дополнительную подъемную силу, что существенно снизит расход топлива, отмечает Naked Science.
Отмечается, что уже проведены испытания миниатюрной модели, которые доказали правильность направления работы ученых.
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