Опубликовано фото загадочного звездного кластера

Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фото уникального звездного скопления, расположенного в созвездии «Парус». Снимок сделан с помощью орбитального телескопа Hubble.

This glistening globular cluster, a gathering of 100s of 1000s of stars bound together by gravity, was 1st discovered in 1826 & described as a «pretty large, pretty bright» object. How would you describe it? Discover more about this @NASAHubble image: https://t.co/A9KRC2fiAq pic.twitter.com/Wmh8SqFGoD— NASA (@NASA) 27 января 2018 г.

Это шаровое скопление кластер под названием NGC 3201 — сотни тысяч звезд, связанных гравитацией. NGC 3201 имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита — ретроградная, что означает, что она быстро движется в направлении к галактическому центру. Такой скорости нет ни у одного из 150 аналогичных скоплений в Млечном Пути.

Скопление NGC 3201 было обнаружено в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, который описал его как «довольно большой, довольно яркий» объект.

Глобулярные кластеры (шаровые звёздные скопления) встречаются вокруг всех крупных галактик, но их происхождение и роль в формировании галактик остаются неясными. Астрономы недавно обнаружили черную дыру, скрывающуюся в сердце NGC 3201. Это удалось благодаря странному движению звезды, которая быстро кружится вокруг массивного невидимого спутника.

Необычное поведение этого кластера предполагает, что оно может иметь внегалактическое происхождение, но в какой-то момент был захвачен гравитацией Млечного Пути. Однако химический состав этого интригующего кластера говорит о другой истории: звезды в NGC 3201 своему по химическому составу похожи на звезды других шаровых скоплений.