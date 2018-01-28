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Опубликовано фото загадочного звездного кластера
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Опубликовано фото загадочного звездного кластера 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Космическое агентство NASA опубликовало на своем сайте фото уникального звездного скопления, расположенного в созвездии «Парус». Снимок сделан с помощью орбитального телескопа Hubble.
Это шаровое скопление кластер под названием NGC 3201 — сотни тысяч звезд, связанных гравитацией. NGC 3201 имеет чрезвычайно высокую скорость относительно Солнца, а его орбита — ретроградная, что означает, что она быстро движется в направлении к галактическому центру. Такой скорости нет ни у одного из 150 аналогичных скоплений в Млечном Пути.
Скопление NGC 3201 было обнаружено в 1826 году шотландским астрономом Джеймсом Данлопом, который описал его как «довольно большой, довольно яркий» объект.
Глобулярные кластеры (шаровые звёздные скопления) встречаются вокруг всех крупных галактик, но их происхождение и роль в формировании галактик остаются неясными. Астрономы недавно обнаружили черную дыру, скрывающуюся в сердце NGC 3201. Это удалось благодаря странному движению звезды, которая быстро кружится вокруг массивного невидимого спутника.
Необычное поведение этого кластера предполагает, что оно может иметь внегалактическое происхождение, но в какой-то момент был захвачен гравитацией Млечного Пути. Однако химический состав этого интригующего кластера говорит о другой истории: звезды в NGC 3201 своему по химическому составу похожи на звезды других шаровых скоплений.
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