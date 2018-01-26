Спред и паста: создан биореактор для превращения отходов в пищу

Исследовательская группа Университета штата Пенсильвания (США) пришла к выводу, что однажды человеческие отходы могут стать ценным ресурсом для космонавтов во время дальних полетов. Как сообщает Phys.Org, биологи научились быстро перерабатывать твердые и жидкие отходы в пищу с помощью биореактора.

Профессор геологии Кристофер Хаус пояснил, что в рамках этой концепции можно будет одновременно утилизировать биоотходы космонавтов и превращать их в съедобную биомассу». Он отметил, что это звучит «немного странно», но на самом деле это будет похоже на веджимайт — густую пасту на основе дрожжевого экстракта, национальное блюдо Австралии, которое чаще всего намазывают на хлеб, сэндвичи и крекеры.

В рамках своего исследования ученые рассматривали многочисленные проблемы, связанные с полетами на большие расстояния, например, на Марс или даже дальше. Полет может занять годы, а везти с собой много еды с Земли невыгодно, так как требует увеличения объема и стоимости топлива.

Ученым удалось ускорить переработку отходов с помощью специальных фильтрационных мембран, которые также используются для очистки воды в аквариумах. Кроме того, они добавили в биореактор бактерию метилококк, которая ест метан (он мог бы вызвать взрыв на борту корабля) и преобразует его в биомассу. По словам ученых, метилококк не представляет угрозы для здоровья людей, эта бактерия также используется при производстве кормов для рыб и животных