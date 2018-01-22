Мост в Крым оснастят «ремнями безопасности»

Строители приступили к установке антисейсмических устройств Крымского моста

Строители начали установку антисейсмических устройств под пролеты транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и материковой Россией, сообщил в понедельник информационный центр "Крымский мост".

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"На автодорожной части моста через Керченский пролив, которая сдается в декабре 2018 года, началась установка шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия", — говорится в сообщении. Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение, отметили в центре. Всего на автодорожной части транспортного перехода планируется установить более 760 таких устройств.

В пресс-службе также сообщили, что шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

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"Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам", — приведены в сообщении слова технического директора "Института Гипростроймост — Санкт-Петербург" Игоря Колюшева.

В современном мостостроении подобная технология антисейсмической защиты широко распространена. Например, в России шок-трансмиттеры установлены на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке, а также на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде 2014 года.

Защита моста от землетрясений

В информцентре рассказали, что фактически антисейсмические решения начинаются уже с самой конструктивной схемы мостового сооружения.

"Это сравнительно короткие пролеты в 55-63 метра и, соответственно, большое количество опор (288 под автодорогу и 307 под железную дорогу). Устойчивость конструкций обеспечивают и фундаменты опор, которые состоят не только из вертикальных свай, но и из наклонных, которые способны более эффективно воспринимать горизонтальное сейсмическое воздействие", — говорится в сообщении.

Разработке проекта предшествовали детальные инженерные изыскания, которые позволили ученым значительно расширить базу знаний о сейсмической активности в Керченско-Таманском регионе.

По результатам изысканий были разработаны необходимые проектные решения, которые сейчас реализуются в строительстве.

"Специалисты выполнили сейсмическое микрорайонирование — по сути определили значение сейсмической интенсивности непосредственно вдоль трассы моста — на каждом участке с учетом его геологических особенностей. В процессе этой работы была уточнена суммарная сейсмическая интенсивность, которая меняется по длине мостового сооружения от 8 до 9 баллов. Для каждого участка трассы определили модели грунтовых толщ и рассчитали их частотные характеристики. В МГУ имени Ломоносова провели динамические испытания грунтов: определили их физические и прочностные свойства при возможном сейсмическом воздействии", — отметили в пресс— службе моста.

Стройка века

Мост в Крым — самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров.

Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется до конца 2018 года, железнодорожное — в 2019 году.

Ранее председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" (генподрядчик строительства) Аркадий Ротенберг в ходе поездки на стройплощадку сообщал, что ход строительства транспортного перехода через Керченский пролив по ряду направлений опережает график.