Искусственный интеллект впервые превзошел человека в тесте на понимание прочитанного

Тест, который был разработан Стэнфордским университетом в США, является одним из самых авторитетных способов оценки навыков машины в понимании прочитанного.

Китайская интернет-компания Alibaba Group создала модель искусственного интеллекта, которой впервые удалось справиться с тестом на понимание прочитанного материала лучше человека.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что тест, который был разработан Стэнфордским университетом в США, является одним из самых авторитетных способов оценки навыков машины в понимании прочитанного. Он включает в себя более 100 тысяч вопросов, которые были основаны на 500 статьях из онлайн-энциклопедии «Википедия».

Кроме того, данный тест помогает определить, способны ли машины обработать большие объемы информации, а также дать точные ответы на поставленные вопросы.

Согласно результатам исследований, показатель искусственного интеллекта оценивается в 82,4, в то время как отметка у человека оказался на уровне 82,3.

В Alibaba отметили, что это первый случай, когда машине удалось обойти человека в аналогичном испытании.

Искусственный интеллект, разработанный компанией Microsoft, тоже сумел превзойти показатели человека — его результат в том же тесте составил 82,7. Однако эти итоги были подведены на день позже.

Под искусственным интеллектом принято считать сложные системы, способные не только действовать согласно заложенной человеком программе, но и совершать эффективное самообучение, а также действия, которые изначально не были запрограммированы специалистами.