Любимое лакомство может исчезнуть

Ученые: Шоколад может исчезнуть через 40 лет

Какао-бобы, из которых производится шоколад, согласно новому исследованию американских ученых, исчезнут уже к 2050 году благодаря более теплым температурам и более сухим погодным условиям.

Ученые из Калифорнийского университета изучают возможность использования технологии модулирования генов CRISPR для выращивания культур, которые выдержат новые погодные условия, сообщается в статье, опубликованной в The Independent.

Профессор Мейон Чжоу, директор отдела генома растений в университете, работает над созданием более устойчивой версии растений какао, которые выживут и будут расти в сухом, более теплом климате, который установится на планете через несколько десятилетий. По словам ученого, это станет возможно с помощью новой технологии, которая благодаря искусственным изменениям в ДНК сделает урожай дешевле и надежнее.

Какао-бобы могут расти только в узкой полосе лесистой местности, расположенной примерно на 20 градусов широты к северу и югу от экватора, где температура, дождь и влажность остаются неизменными в течение всего года. Более половины какао-бобов для производства шоколада в мире в настоящее время поступает только из двух стран, расположенных в Западной Африке — Кот-д'Ивуара и Ганы.

Как подчеркивают ученые, эти области окажутся непригодными для выращивания сырья для шоколада уже в ближайшие несколько десятилетий. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, к 2050 году повышение температуры приведет к тому, что сегодняшние районы выращивания шоколада будут располагаться на высоте более 300 метров в горной местности, большая часть которой в настоящее время является ареалом дикой природы.