Ещё
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия возобновила разработку многоразовой ракеты 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Wikimedia

Российский Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования. Об этом сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь, передает во вторник, 2 января, «Интерфакс».

По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.

Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.

ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX может быть повторно использована. На нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В октябре 2017 года ступень загорелась сразу после посадки на морскую платформу.

В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.

Lenta.ru: последние новости
«Южмаш» обнародовал масштабы производства «Зенитов» Пообещавшая уничтожить человечество робот София возлюбила людей Рогозин посчитал «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саруханов в шоке от наглого плагиата Пугачевой
Табакова отключили от аппаратов
Поклонская назвала главную цель в жизни
Любимое лакомство может исчезнуть
Семьи экипажа субмарины «Сан-Хуан» напишут Путину
Видео
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
Кадыров прочитал стихотворение россиянам
Политика
01:43
Автор клипов про Поклонскую выпустил новогодний ролик
Общество
01:16
Пожирающая собственный хвост змея попала на видео
В мире
00:18
Белка устроила переполох в полицейском участке
Происшествия
01:19
«Верные друзья» Минобороны поздравили россиян
Армия
00:18
Американский полицейский чудом избежал смерти
Происшествия
05:35
Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса
В мире
02:50
На стоянке в Ливерпуле сгорели 1400 автомобилей
Пожары Происшествия
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение