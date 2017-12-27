Перепутали космодромы. Названа причина ЧП с «Союзом»

Перепутали космодром. Названа причина ЧП с «Союзом»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил причину неудачного запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.

«Если раньше был просто производственный брак недопустимый и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился».

Вице-премьер обвинил руководство «Роскосмоса» в системном сбое с точки зрения того, какие работы нужно было провести на космодроме Восточный.

«Для того чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, ракета-носитель «Союз» была настроена под космодром Байконур.

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«Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сообщил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

28 ноября на космодроме Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов.