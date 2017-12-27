Ещё
Перепутали космодромы. Названа причина ЧП с «Союзом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перепутали космодром. Названа причина ЧП с «Союзом» 

Рамблер 2 часа назад

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин объяснил причину неудачного запуска ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.

«Если раньше был просто производственный брак недопустимый и после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось — один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился».

Вице-премьер обвинил руководство «Роскосмоса» в системном сбое с точки зрения того, какие работы нужно было провести на космодроме Восточный.

«Для того чтобы создать такую сложную систему, нужно отвечать комплексно и системно за эту систему», — сказал Рогозин.

По словам Рогозина, ракета-носитель «Союз» была настроена под космодром Байконур.

>> Что случилось с запущенными "Союзом" спутниками

«Настройки действительно были под Байконур: не посчитали азимут», — сообщил Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

28 ноября на космодроме Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов.

 Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
Десятки человек не явились на обмен пленными в Донбассе
«Крым — это Украина»: скандал на шоу Соловьева
Видео
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
05:39
Соседи директора-стрелка рассказали о его характере
Происшествия
00:48
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Ближний Восток В мире
00:35
«Битва» мужчины со свиньей на грузовике попала на видео
В мире
00:43
В Москве пожар на складах перекинулся на автосервис
Происшествия Пожары
01:08
Перепутали космодромы. Названа причина ЧП с «Союзом»
Технологии Войска
00:33
Табаков никого не узнает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение