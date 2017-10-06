Бывший разработчик Telegram раскрыл новые подробности конфликта с Дуровым



Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг выложил в блоге на платформе Medium документы о его конфликте с создателем Telegram Павлом Дуровым и компанией «Телеграф».



Розенберг опубликовал выдержку из поданного Дуровым в 2014 году иска к фонду United Capital Partners (UCP), в котором он обвинил фонд в намерении отобрать у него Telegram. «В дополнение к американским юридическим лицам TELEGRAM, Павел Дуров персонально финансировал и руководил созданием ООО „Телеграф“ (Россия), Telegraph Inc. (Белиз) и Telegram Messenger LLP (Великобритания)», — указывается в документе.

Также Розенберг привел копию документа, свидетельствующую о том, что в момент запуска в 2013 году Telegram был российским проектом, который разрабатывался ООО «Телеграф», расположенном в доме Зингера в Санкт-Петербурге.





18 сентября Антон Розенберг опубликовал обширный пост, в котором рассказал об истории знакомства с Павлом и Николаем Дуровыми . По его словам, он занимал должность технического директора «ВКонтакте», а затем перешел работать в Telegram.

Свое увольнение из команды мессенджера он объяснил тем, что Павел добился его отстранения после скандала между Розенбергом и Николаем Дуровым из-за жены первого. После обращения в суд в попытке оспорить увольнение он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны.



Сам Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска и свое отношение к «Телеграфу». Он заявил, что считает пост Розенберга провокацией или проявлением психической болезни.