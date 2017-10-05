"Наномопед" Чубайса оказался в 10 раз дороже китайского



"Уникальный" электроскутер, разрекламированный главой "Роснано" , стоит примерно как хороший корейский седан. Очередей за "наномопедом" Анатолия Чубайса ценой в 600 тысяч рублей пока не наблюдается.

Самое совершенное персональное транспортное средство в мире! Сверхэкономичный двигатель-колесо, батарея с плотностью энергии выше, чем у Tesla заряжается за 2 часа от обычной розетки. Весит всего 40 килограммов, его можно сложить и катить, как чемодан на колесиках. А управляется это чудо с помощью смартфона! Это уникальный электроскутер UJET.



Скутер так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов, заверял Анатолий Чубайс. Правда, рекламируя это чудо техники, он упорно избегал любого упоминания о цене. Но, как говорит народ, шила в мешке не утаишь. Стоимость "айфона на колесах", произведенного на роснановском заводе "Оксиал" (OCSiAl) в Новосибирске, стала известна после того, как на сказочную машинку открыли предзаказ.



В евро "наноскутер" стоит 8690. Чтобы было понятнее, переведем в рубли — чуть более 590 тысяч. За такие деньги нуждающийся в транспортном средстве гражданин может приобрести неплохой седан или хэтчбек — хоть корейский, хоть китайский или немецкий — и даже внедорожник (типа "Нива Шевроле").



Соблазн стать обладателем наночуда едва ли одолеет многих. Россияне, когда схлынет первый восторг от технических прорывов "Роснано", вспомнят о зиме. И о том, что 9 месяцев в году уникальный гаджет можно будет использовать только как тумбочку — или как тот самый "чемодан на колесах".





Как отмечает эксперт "Комсомольской правды" , внезапно восхитить кого-то электроскутером сейчас сложно — их величайшее множество, на любой вкус и цвет — как фирменных и дорогих, так и безымянных за 50-60 рублей. "Никаких ноу-хау в новом чудо-скутере не видно. Велоиндустрия давно научилась делать байки с пушинку весом из легкосплавных и углеродных материалов. Мотор-колесо за пару десятков тысяч рублей вы можете купить в интернет-магазине и прикрутить к обычному велику с рамой из алюминия. Аккумуляторы тоже продаются — вот вам и легкий электроскутер своими руками", — пишет издание.

Впрочем, скутер в России пока продавать массово не планируют. Журналистам сообщили, что чудо-мопед поступит в продажу в Монако, Испании, Франции, Люксембурге, Италии и Германии.