Украинскую ракету «Зенит» запустят вместо российской «Ангары»

«На 7 декабря назначен запуск спутника связи AngoSat-1», — сказал он. Старт произойдет с площадки на космодроме Байконур (Казахстан).



Первоначально произведенный подмосковная РКК «Энергия» аппарат планировалось запустить на российской «Ангаре-А5», сроки старта многократно переносились.



На ракете «Зените-3SLБФ», собираемой на Украине, установлено до 70 процентов российских компонентов. Из-за ситуации на востоке Украины и присоединения Крыма к России сотрудничество стран в космической отрасли приостановлено.

