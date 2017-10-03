Facebook рассказал о «российской» рекламе на выборах США

Представители Facebook заявили, что больше половины рекламных материалов, якобы имевших российское происхождение, социальная сеть опубликовала уже после состоявшихся в ноябре 2016 президентских выборов в США.

Четверть всей рекламы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании, вообще не была выпущена в свет

Заявление Facebook было опубликовано после слушаний в конгрессе США. Во время заседания представители компании передали конгрессменам порядка трех тысяч объявлений.



Они якобы зарегистрированы в сети в 2015–2017 годах российской организацией ООО «Агентство интернет-исследований». Содержание таких объявлений, по утверждениям компании, «разжигало расовые и социальные разногласия».



Конгресс счел полученные данные свидетельством вмешательства России в американские выборы. Факт этого Москва по-прежнему

отрицает.



Заявление Дональда Трампа о том, что Россия не имела отношения к президентским выборам, в Совфеде сочли тем редким случаем, когда с американским лидером можно согласиться. Однако оправдания Трампа говорят о его слабости.