Роскомнадзор начнет блокировать копии пиратских сайтов



Роскомнадзор начнет блокировать с 1 октября копии ("зеркала") сайтов, доступ к которым ограничен по решению Мосгорсуда в связи с размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав.



Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 1 июля.



Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. В случае поступления от федерального органа исполнительной власти или правообладателей информации об обнаружении в интернете копий заблокированных сайтов Минкомсвязь в течение суток будет принимать решение о признании сайта копией заблокированного.

Далее Минкомсвязь будет направлять свое решение на русском и английском языках владельцу копии заблокированного сайта, а также в Роскомнадзор, который, в свою очередь, направляет операторам связи требование в течение суток ограничить доступ к копии пиратского сайта и прекратить выдачу сведений о сайте.



По данным Роскомнадзора, в настоящее время в РФ 234 пиратских ресурса заблокировано на постоянной основе. По словам главы ведомства Александра Жарова, копий таких сайтов насчитывается порядка нескольких тысяч.