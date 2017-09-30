Стало известно об отваливающихся экранах iPhone 8 Plus

Американская корпорация Apple пытается устранить проблему с iPhone 8 Plus — у смартфона отрывается экран, сообщают СМИ. О проблемах с iPhone 8 Plus сообщили пользователи Twitter из Азии, сопроводив сообщения снимками дефектных смартфонов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mashable.

Так, на одной из фотографий видно, что передняя часть отделилась от корпуса еще до открытия коробки. По словам пользователя, на следующий день экран буквально оторвался. У жительницы Тайваня экран оторвался, когда она стала заряжать смартфон. Сообщается, что в обоих случаях проблемы возникли из-за разбухшей батареи.

Apple подтверждает, что в курсе проблемы и ищет решение. Напомним, в ходе презентации нового юбилейного смартфона компании Apple — iPhone X — функция Face ID, которая распознает лицо пользователя гаджета, подвела создателей. iPhone X не узнал в лицо вице-президента Apple.