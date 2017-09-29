Согласившийся на пересадку головы Спиридонов нашел другой метод лечения



Российский программист Валерий Спиридонов , на котором должны были провести первую в мире операцию по пересадке головы, рассказал об альтернативном способе лечения.



Как сообщает "Комсомольская правда", Спиридонов решил опробовать менее рискованную операцию, которая значительно облегчит ему жизнь. Мужчина не расстраивается из-за решения нейрохирурга Серджио Канаверо провести первую операцию по пересадке головы жителю Китая, хотя ранее были озвучены другие планы.

По словам Спиридонова, он не считает сотрудничество с Канаверо главным проектом в своей жизни. Однако мужчина отмечает, что общение с нейрохирургом дало ему массу новых возможностей.



"К счастью, при моем заболевании существует вполне опробованная, проводимая достаточно часто в подобных случаях операция по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом, а не согнутом, как у меня, состоянии", — рассказал Спиридонов.



По словам мужчины, стоимость операции составит примерно 2,4 миллиона рублей.



Напомним, итальянский нейрохирург Серджио Канаверо рассказал, что в Китае уже полностью подготовили клинику для пациента из своей страны. Операция должна пройти в конце 2017 года.