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Новый российско-китайский пассажирский самолет получил название

Новому российско-китайскому самолету дали название
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Объединенная авиастроительная корпорация и "Китайская корпорация гражданского авиастроения" (COMAC) присвоили семейству российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета нового поколения наименование CR 929.
Торжественная церемония присвоения наименования состоялась в штаб-квартире СОМАС в Шанхае.
Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия — CR 929–500, а старшая версия — CR 929–700.
Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. CR — это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия — CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.
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