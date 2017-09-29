Новый российско-китайский пассажирский самолет получил название

Торжественная церемония присвоения наименования состоялась в штаб-квартире СОМАС в Шанхае.



Базовая версия широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета будет обозначаться как CR 929–600, младшая версия — CR 929–500, а старшая версия — CR 929–700.



Латинские буквы C и R обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. CR — это также первые две литеры названия совместного российско-китайского предприятия — CRAIC, которое выступает оператором программы создания лайнера.