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Никифоров не исключил возможность блокировки Telegram
Блокировка Telegram в России возможна, если компания не будет исполнять российское законодательство, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
«В конечном итоге блокировка, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать и исполнять те или иные нормы закона, в конечном итоге попадут под блокировку», — цитирует Никифорова ТАСС.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, если социальная сеть не исполнит требования российского закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Позднее представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский уточнил, что Роскомнадзор не располагает официальной позицией социальной сети Facebook о переносе данных российских пользователей на территорию России.
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