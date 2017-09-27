Американцы будут получать энергию из испарения

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что озера и водохранилища США могут генерировать 325 гигаватт энергии. Это составляет почти 70% энергии, которую жители США получают на данный момент. С подробностями исследования можно ознакомиться в Nature Communications.



«У нас есть технологии для использования энергии ветра, воды и солнца, но использование испарения также перспективно», — сообщил автор исследования Озгур Сахин.



Ученые разработали в лаборатории машину, которую они назвали «испарительный двигатель». Изобретение контролирует уровень влажности с помощью клапана, который открывается и закрывается, что приводит к расширению и сокращению бактериальных спор. Сокращения спор доходят до генератора, который производит электричество. В своем исследовании ученые смогли проверить, сколько энергии можно получить во время этого процесса.



Одно из преимуществ испарения заключается в том, что его можно использовать в любое время. Солнечная и ветряная энергия зависят от того, есть ли солнце и ветер, в то время как вода испаряется всегда. Использование батарей дорогостояще, а во время их производства вырабатывается множество токсичных элементов.



«Технология испарения также поможет экономить воду. Половину воды, которая естественным путем испаряется из озер и водохранилищ в атмосферу, можно спасти во время процесса сбора энергии. В нашей модели этот объем достиг 25 триллионов галлонов в год (порядка 94 миллиардов м3, что составляет пятую часть воды, потребляемую американцами», — отметил Сахин.