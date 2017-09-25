Китай заблокировал самый популярный мессенджер в мире



Власти Китая заблокировали в стране доступ к мобильному мессенджеру WhatsApp. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает газета The New York Times

Специалист по интернет-коммуникациям Университета Гонконга Локман Тсуи (Lokman Tsui) заявил, что серьезные проблемы в работе WhatsApp начались в воскресенье. При этом он отметил, что существует вероятность, что некоторые пользователи по-прежнему могут пользоваться мессенджером.



Представитель компании Symbolic Software Надим Кобеисси (Nadim Kobeissi) в разговоре с изданием допустил, что власти КНР могли разработать специализированное программное обеспечение, чтобы помешать работе сервиса. Сейчас пользователи из Китая не поделиться отправить через WhatsApp ни фотографиями, ни видеозаписями, ни текстовыми сообщениями. «Подобный метод блокировки обычно не используется властями КНР», — отметил Кобеисси.





19 июля сообщалось, что власти Китая частично заблокировали жителям страны доступ к WhatsApp. Отмечалось, что пользователи приложения не могли переслать друг другу фотографии и видео. Некоторые юзеры не могли отправить даже текстовые сообщения. Источник газеты в китайском правительстве объяснил, что подобным шагом чиновники перед осенним съездом Коммунистической партии КНР хотели продемонстрировать, что они выполняют свои должностные обязанности.