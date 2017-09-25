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«Калашников» испытал летающий мотоцикл

«Калашников» испытал летающий мотоцикл
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Российский концерн «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех») разработал концепт летающего мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы концерна.
Уточняется, что новинка является инициативной разработкой «Калашникова», ее первый полет прошел в присутствии руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.
Устройство оснащено большим количеством винтовых механизмов, одновременное вращение которых и позволяет ему держаться в воздухе.
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