«Калашников» испытал летающий мотоцикл

Российский концерн «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех») разработал концепт летающего мотоцикла, говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Уточняется, что новинка является инициативной разработкой «Калашникова», ее первый полет прошел в присутствии руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.

Устройство оснащено большим количеством винтовых механизмов, одновременное вращение которых и позволяет ему держаться в воздухе.