Роскосмос и NASA запланировали перекрестные полеты на пилотируемых кораблях



Россия и США не планируют сокращать двустороннее сотрудничество в космической сфере: российские космонавты могут получить места на американских пилотируемых кораблях, заявил директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев . По словам Крикалева, Роскосмос уже ведет с NASA соответствующие переговоры.



«Переговоры идут; когда у американской стороны появятся собственные пилотируемые корабли, рассматривается возможность перекрестных полетов экипажей как на российских, так и на американских кораблях. Это могло бы стать хорошей подстраховкой», — передает «Интерфакс» слова Крикалева.

По словам Крикалева, Роскосмос планирует продолжать совместную работу с США и на низкой околоземной орбите, а по поводу дальнейшей судьбы МКС специалисты будут рассматривать различные сценарии и выбирать наиболее эффективный.



«Заявления о возможном выделении российского сегмента МКС в самостоятельную станцию велись на фоне планов США затопить МКС. Если США примут решение о затоплении станции, тогда, конечно, какие-то меры принимать будем. Однако пока такого решения нет. Как и нет задач — ни с нашей, ни с американской стороны — о сокращении сотрудничества», — сказал Крикалев.





Напомним, в феврале 2017 года НАСА приобрело пять дополнительных мест на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС. Агентство заплатило среднем по 74,7 млн долларов за одно место на российском корабле.