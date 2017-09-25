Samsung снизила официальные цены Galaxy S8 и S8+ в России

Официальная цена Galaxy S8 и S8+ в российской рознице впервые с момента релиза пошла на снижение. Отныне все смартфоны линейки, представленные в ассортименте фирменного онлайн-магазина компании вне зависимости от конфигурации, предлагаются на 5000 рублей дешевле, чем прежде.

В частности, базовая модель Galaxy S8 с 4 ГБ операционной и 64 ГБ постоянной памяти теперь доступна по цене 49 990 рублей, тогда как S8+ стоит 54 990 рублей. Упала стоимость и более продвинутой конфигурации Galaxy S8+ с градацией памяти 6/128 ГБ. Теперь она равна 59 990 рублям.

Очевидно, что столь резкое снижение цены флагманов линейки Galaxy S вызвано появлением в российской рознице фаблета Note 8. Его продажи начались в минувшую пятницу, 22 сентября. Официальная цена фаблета в фирменном онлайн-магазине Samsung в России стартует от 69 990 рублей.