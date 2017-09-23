Космический аппарат заснял таинственный объект перед тем, как разбиться

Во вторник, 19 сентября космический аппарат Кассини сделал последний в своей «карьере» снимок Сатурна. На снимке, который захватил часть колец планеты, виден загадочный космический объект.

По данным NASA, этот объект скорее всего является «Пегги» — предполагаемой луной Сатурна на стадии формирования, открытый в 2014 году Карлом Мюрреем из Лондона.

У Сатурна есть луны, которые называются «пастухами». На 2010 год было известно не менее 62 спутников гиганта. Однако «Пегги» не была одним из них.

Отметим, что астрономы не уверены, что это именно «Пегги». Объект, условно названый «мусором», может быть луной образующейся, разрушающейся или вовсе не луной.