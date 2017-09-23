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"Сибирский" характер: новый российский атомоход справится со льдом 3-метровой толщины
Фото: ren.tv
173 метра в длину, 34 — в ширину, водоизмещение — 33 с половиной тысячи тонн и возможность колоть лед толщиной до трех метров. В Санкти-Петербурге на воду спустили корпус нового российского атомохода «Сибирь» — самого мощного в мире!
К спуску на воду «Сибирь» подготовили всего за два года — строительство началось в 2015 году. Однако пока ледокол не готов отправляться в плавание: окончательно работы на нем завершатся в 2020 году.
При всей своей мощи, «Сибирь» способна не только покорять толстые океанские льды, но и передвигаться по сравнительно неглубоким сибирским рекам. Все это благодаря системе двойной осадки.
На церемонии спуска на воду было зачитано приветствие президента РФ Владимира Путина, а традиционную бутылку шампанского о борт разбила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова. Таким образом организаторы мероприятия решили, должно быть, опровергнуть устоявшееся мнение о том, что женщина на корабле — к несчастью.
По мимо «Сибири», сейчас на Балтийском заводе строятся еще два судна: атомоход «Арктика» и второй серийный «Урал».
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