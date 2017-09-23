"Сибирский" характер: новый российский атомоход справится со льдом 3-метровой толщины

173 метра в длину, 34 — в ширину, водоизмещение — 33 с половиной тысячи тонн и возможность колоть лед толщиной до трех метров. В Санкти-Петербурге на воду спустили корпус нового российского атомохода «Сибирь» — самого мощного в мире!

К спуску на воду «Сибирь» подготовили всего за два года — строительство началось в 2015 году. Однако пока ледокол не готов отправляться в плавание: окончательно работы на нем завершатся в 2020 году.

При всей своей мощи, «Сибирь» способна не только покорять толстые океанские льды, но и передвигаться по сравнительно неглубоким сибирским рекам. Все это благодаря системе двойной осадки.