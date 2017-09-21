Новый вирус на Android ворует данные банковских карт



Хитроумный воришка. «Лаборатория Касперского» обнаружила новую вредоносную программу, способную своровать данные вашей банковской карты изощренным образом.



Она маскируется под обновление Flash-плеера и запрашивает права доступа для людей с ограниченными возможностями. Что это значит? Вирус записывает комбинацию нажатия клавиш и делает скриншоты введенных паролей. Как отмечает «Лаборатория Касперского», одна из наиболее опасных привилегий «червя» — возможность перекрывать окна других программ. Об опасностях вируса, реальных и мнимых, говорит генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев

Роман Ромачев, генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно»:

«Клиенты в финансовом сервисе, которыми мы пользуемся, очень активно набирают обороты именно на мобильных устройствах, поэтому неудивительно, что хакеры пытаются украсть наши данные по платежным системам с мобильных платформ. Закралось мнение, что просто-напросто „Лаборатория Касперского“ сейчас очень активно продвигается на рынок мобильных устройств, и им выгодно находить вирусы, о которых пока никто ничего слышал и не знает. Да, действительно, такие вирусы могут быть теоретически, но я лично с ними не сталкивался, и я думаю, пока никто особо не столкнулся, пока это на уровне заявлений. Будет ли какая-то фактура, неизвестно. Что касается хакеров, то они были, есть и будут атаковать наши мобильные устройства, атаковать наши персональные данные, финансовые данные, чтобы потом украсть наши деньги».



В «Лаборатории Касперского» отмечают: если смартфон заразится этим вирусом, удалить его будет очень трудно. Поражая устройство, программа начинает блокировать любые попытки его отключить.