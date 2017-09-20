Wikileaks опубликовал схему слежки за россиянами

Информация об этом опубликована в официальном аккаунте WikiLeaks в Twitter. По данным сайта, речь идет о петербургской компании Peter-Service, которая была основана в 1992 году, и сейчас занимается разработкой софта для телекоммуникационных компаний.



Все документы, опубликованные WikiLeaks датируются с 2007 по 2015 годами. В опубликованных материалах значится, что, помимо биллинга, компания занимается наблюдением и контролем за абонентами мобильных операторов. То есть записывает разговоры и смс-сообщения. Кроме того речь идет об идентификаторах устройств (IMEI, MAC-адреса).



WikiLeaks уточняет, что компания якоы сотрудничает с российскими спецслужбами, правда не уточняет с какими именно. Также из публикации следует, что компания добровольно сотрудничала с государственными ведомствами на взаимовыгодных условиях.



Ранее WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о контроле веб-камер компьютеров и смартфонов.