Продажи iPhone 8 провалились по всему миру

За первый день продаж в Лондоне смартфон приобрели семь человек, в Сиднее — 30 человек, в Сингапуре — 50.

По мнению экспертов, это связано с тем, что iPhone 8 незначительно отличается от предшественника.

В России новые смартфоны появятся в продаже 29 сентября.

12 сентября Apple презентовала смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в стеклянных корпусах с функцией беспроводной зарядки, а также смартфон десятого поколения iPhone X. Новинки продемострировали в «Steve Jobs Theater» в Apple Park в долине Санта Клара, штат Калифорния. iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены в трех цветах: Silver, Space Grey и Gold (rose Gold).iPhone X будет выходить в корпусах Space Grey и Silver; задняя панель iPhone X покрыта слоем стекла. У нового аппарата нет рамки вокруг экрана, который теперь занимает всю переднюю поверхность.

Первым обладателем iPhone 8 в Грузии стал гражданин Ирана, купивший его за сумму около 2,2 тысяч долларов.