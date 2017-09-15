В России создан мощный импульсный лазер

Российский холдинг «Швабе» разработал и запатентовал новый импульсный твердотельный лазер с диодной накачкой.

Благодаря новой компоновке удалось повысить эффективность излучения на 10% в сравнении с аналогами.

Новинка, разработанная специалистами НИИ «Полюс», позволит создавать компактные приборы с повышенной дальностью действия: системы лазерной локации, дальнометрии и целеуказания, применяющиеся в бортовой авиатехнике. Помимо этого новый лазер может использоваться при сверлении, сварке и нанесении гравировки, сообщает официальный сайт холдинга.

Макетный образец нового устройства НИИ «Полюс» успешно прошел испытания в мае 2017 года. В серийное производство новинка будет запущена на предприятии Холдинга «Швабе» в 2018 году.