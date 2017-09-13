Во всем мире перестал работать популярный мессенджер

Мессенджер Telegram оказался недоступен во многих странах мира. У сервиса пропала возможность обмениваться сообщениями как в личных, так и в групповых чатах. Об этом сообщает «Российская газета».



При отправке сообщений на экране пользователей появляется статус «Updating», однако сервис не может прогрузить новые сообщения. В случае использования Telegram через компьютер или ноутбук, сервис показывает, что соединение установлено, однако новые сообщения отправить всё равно не получается. На момент написания новости официальный комментарий от представителей компании не поступил. Количество активных пользователей Telegram превышает 100 миллионов человек по всему миру.